В Пенсильвании в США прошел пропалестинский митинг: 200 человек задержала полиция. Фото

В понедельник, 5 февраля, в столице штата Пенсильвания Гаррисбурге прошел пропалестинский митинг. Его провели на ступенях Ротонды Капитолия штата, протестующие требовали от правительства Пенсильвании прекратить инвестировать в Израиль.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Многие из активистов были одеты в футболки с надписью "Откажитесь от геноцида", а в руках они держали плакаты с текстом "Откажитесь от геноцида, инвестируйте в Пенсильванию".

Во время протеста они хлопали в ладони и скандировали "Свободу Палестине". Акция началась под зданием Капитолия, а затем люди переместились в Ротонду.

Мероприятие было организовано организацией "Еврейский голос за мир", Палестинской коалицией Филадельфии и Советом Пенсильвании по американо-исламским отношениям. Протестующие считают, что средства, вложенные в израильские облигации, должны быть реинвестированы в местное здравоохранение, жилье, школы и защиту климата.

Протестующим приказали уйти из Ротонды, а тех 186 человек, которые отказались, задержали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября в Лондоне на пропалестинский марш вышли более 300 тысяч человек, среди которых были и семьи с детьми. Также на улицы вышли и контрпротестующие. По меньшей мере 126 человек были задержаны.

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