В ПАСЕ захотели отказаться от санкций в отношении России ради "диалога"

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердил предварительный проект решения, которым предлагает не накладывать на Россию никаких санкций в Ассамблее. Такой шаг там объяснили "стремлением к диалогу".

Документ о подтверждении полномочий российской делегации без ограничений был подготовлен экс-головой комитета, австрийским депутатом Штафаном Шеннахом. Проект распространили в ПАСЕ накануне, говорится на ее сайте

Так, в документом предлагается признать, что в некоторых вопросах РФ действительно отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию.

Проект также критикует:

изменения в Конституцию России, позволяющие не выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ);

предоставление российскому парламенту рычагов влияния на Конституционный суд РФ;

дополнительные шаги, направленные на закрепление оккупации украинского Крыма.

Кроме этого, ПАСЕ осуждает:

авторитарные тенденции, которые обострились в последнее время;

усиление норм, которые подрывают свободу собраний в РФ;

более жесткую борьбу российского правительства с неправительственными организациями в стране и тому подобное.

Отдельный блок обвинений ПАСЕ посвящен нерасследованному делу об отравлении Алексея Навального и подавлению последних протестов в России. Но несмотря на такую жесткую критику, в проекте рекомендуют не возлагать на РФ никаких санкции в Ассамблее.

27 января члены ПАСЕ могут подать свои замечания к документу, а голосование за него состоится утром четверга, 28 января.

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