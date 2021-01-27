В ПАСЕ захотели отказаться от санкций в отношении России ради "диалога"
Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердил предварительный проект решения, которым предлагает не накладывать на Россию никаких санкций в Ассамблее. Такой шаг там объяснили "стремлением к диалогу".
Документ о подтверждении полномочий российской делегации без ограничений был подготовлен экс-головой комитета, австрийским депутатом Штафаном Шеннахом. Проект распространили в ПАСЕ накануне, говорится на ее сайте
Так, в документом предлагается признать, что в некоторых вопросах РФ действительно отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию.
Проект также критикует:
изменения в Конституцию России, позволяющие не выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ);
предоставление российскому парламенту рычагов влияния на Конституционный суд РФ;
дополнительные шаги, направленные на закрепление оккупации украинского Крыма.
Кроме этого, ПАСЕ осуждает:
авторитарные тенденции, которые обострились в последнее время;
усиление норм, которые подрывают свободу собраний в РФ;
более жесткую борьбу российского правительства с неправительственными организациями в стране и тому подобное.
Отдельный блок обвинений ПАСЕ посвящен нерасследованному делу об отравлении Алексея Навального и подавлению последних протестов в России. Но несмотря на такую жесткую критику, в проекте рекомендуют не возлагать на РФ никаких санкции в Ассамблее.
27 января члены ПАСЕ могут подать свои замечания к документу, а голосование за него состоится утром четверга, 28 января.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России в Ассамблее.
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Также он рассказал, что в ПАСЕ были назначены дебаты по делу российского оппозиционера Алексея Навального.
На заседании ПАСЕ главу России Владимира Путина назвали самым большим диктатором и коррупционером в мире.