В парламенте Италии проголосовали за отставку вице-премьера Сальвини из-за связей с Россией: какой результат

Хотя правящая партия Италии выдвинула вотум недоверия вице-премьеру Маттео Сальвини, он остался на своем посту. В парламенте выдвинули вотум недоверия за отставку Сальвини проголосовали только 129 депутатов, против было 211.

Вотум недоверия вице-премьеру выдвинули из-за связей его ультраправой партии "Лига" с партией российского диктатора "Единая Россия". Также Сальвини обвиняют в почитании Владимира Путина.

"Лига" еще в марте 2017 года заключила пятилетний договор с партией "Единая Россия", который был пролонгирован в 2022 году. Среди прочего, в соглашении были пункты совместной борьбы с нелегальной иммиграцией и исламским терроризмом, а также о политической деятельности для прекращения санкций против России.

Однако Сальвини уверяет, что "война полностью изменила суждения и политические отношения партии "Лига" с Россией". "Судьма политические намерения о сотрудничестве от 2017 года между "Лигой" и "Единой Россией" больше не имеют никакой ценности после вторжения в Украину", - сказал он.

Вицепремьера снова призвали вместо слов продемонстрировать любые документы о прекращении сотрудничества партий. Однако он этого не сделал.

Как сообщал OBOZ.UA, Италия уже неоднократно поднимала тему борьбы со всеми формами обхода Россией санкций. В частности, этот вопрос выделили в отдельную статью двустороннего соглашения по безопасности, подписанного президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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