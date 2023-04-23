В Париже возле дома жены зама Шойгу устроили пикет: требуют не пускать ее в ЕС. Фото

В Париже 23 апреля прошла акция протеста у дома, в котором снимает квартиру жена заместителя министра обороны РФ Светлана Маниович. Противников войны в Украине возмутила новость о том, что новогодние праздники "вторая половинка" военного преступника Тимура Иванова провела на элитном курорте Куршевель.

Видео дня

Кадры с места пикета опубликовало издание "Медуза", признанное в России иноагентом. Участники митинга пришли с плакатами, указывающими на недопустимость проживания и досуга кремлевских чиновников и их родственников в цивилизованных странах ЕС.

"К акциям людей призвала руководительница фонда Алексея Навального Мария Певчих. На самого Иванова введены западные санкции с первых дней полномасштабного вторжения в Украину, но его жена продолжает свободно посещать Францию, а также проживать здесь на съемной квартире", – указано в сообщени.

Российская оппозиция объясняет, что Маниович придумала, как обойти санкции Евросоюза, чтобы не лишиться роскошной жизни на фоне отдачи преступных приказов армии оккупантов ее мужем. Она оформила израильское гражданство и развелась с замом Шойгу по документам спустя пять месяцев с начала полномасштабной войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания ввела новые санкции против России и ее пособников. В частности, в список попали холдинг USM олигарха Алишера Усманова, компания Meritservus HC Limited, которую Лондон связал с олигархом Романом Абрамовичем, а также объявленная в розыск в Украине жена кума президента РФ Владимира Путина Оксана Марченко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!