В Париже Триумфальную арку обернули тканью. Фото и видео масштабной инсталляции

Один из символов французской столицы Парижа – 50-метровую Триумфальную арку на площади Шарля де Голля – обернули полипропиленовой материей. Таким образом в жизнь воплотили проект скульптора и художника Христо Явашева, который умер 31 мая 2020 года.

Инсталляцию "Триумфальная арка в оболочке" реализовал племянник Христо Владимир Явашев. Как пишет Deutsche Welle, для этого потратили 25 тысяч квадратных метров серебристо-синего полипропилена. Отмечается, что этот материал можно отправить на переработку.

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Для того, чтобы воплотить мечту Христо в жизнь, его племянник работал совместно с музеем Помпиду и французскими властями. На реализацию проекта потратили около 14 млн евро.

На открытии композиции присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, министр культуры Франции Рослин Башело и мэр Парижа Анн Идальго.

В таком виде Триумфальная арка простоит до 3 октября.

Отметим, что первые мысли о такой инсталляции у Христо и его супруги Жанны-Клод Дена де Гийебон зародились еще 60 лет назад, однако ни один из них не дожил до ее воплощения. Оба художника были знамениты своими временными проектами, которые предполагали покрытие тканью памятников и общественных мест.

"Мы думаем о Христо и Жанне-Клод", – сказал Эммануэль Макрон, открывая данное произведение искусства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Банковой в Киеве установили детскую площадку по мотивам произведений украинской художницы Марии Примаченко. В сети раскритиковали инсталляцию.