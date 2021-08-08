Под ОП установили новую инсталляцию с животными: в сети ее раскритиковали. Фото

Возле Офиса президента на Банковой установили детскую площадку по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. В сети многие раскритиковали такие действия и высмеяли.

Об этом сообщил Михаил Макарук на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). На кадрах видно, как возле здания поставили огромные фигуры различных животных.

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Пользователи сети также не оценили такое творчество. Многие шутят, что якобы это "Большое строительство перешло на новый уровень".

"Это просто сознательное обесценивание государственных институтов", "Коллективный портрет ОП", "Диагноз нашей власти", "Большое строительство перешло на новый уровень", "Сон наркомана?", "Это собирательный образ Слуги народа", "Что это? Пусть Бог милует... Друзья, ну понимаю, что мы провинились перед Всевышним, но не до такой степени", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Офисом президента появилась зеркальная инсталляция YOUkraine. В надписи YOUkraine зеркальные цифры 3 и 0, которые установлены на букве "И".