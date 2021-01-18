В Турции муж-ревнивец порезал лицо 27-летней украинке: подробности ЧП в аквапарке

В Турции разъяренный супруг порезал лицо своей жене-украинке, инцидент произошел прямо в торговом центре. Девушка хотела с ним развестись и уже несколько месяцев назад оставила его. Однако ревнивец выследил ее по социальным сетям и напал.

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27-летняя Анна Бутим познакомилась с гражданином Турции Месутом Озтюркменом примерно 2,5 года назад. До этого она несколько лет была замужем за украинцем и жила под Киевом. Судя по фото на странице девушки в соцсетях, за украинца она вышла замуж очень рано, еще в 2011 году.

До 2017 у пары все было хорошо. Но потом Анна изменила свою жизнь, уехала в Турцию и вышла замуж за Месута. Девушка родила сына, но Месут был ревнив и неуравновешен. Украинка ушла от него несколько месяцев назад и даже скрывалась – мужчина не знал, где она находится.

Но несколько дней назад к ней в гости приехала сестра с мужем. В Instagram сестра выложила фото с Анной. Геолокация не была указана. Однако Месут, который внимательно следил за страничками родственников Анны, опознал аквапарк в Стамбуле.

Он два дня выслеживал Анну. Первый день прошел безрезультатно, но на второй день девушка с сестрой, ее супругом и еще одним мужчиной появились там.

Как признался Месут в полиции, он увидел, как они все сидели и смотрели на море. Ему показалось, что между незнакомым мужчиной и его женой что-то есть, а дальше подошел сзади, схватил девушку за голову и порезал ей лицо вязальным крючком, который принес с собой. Он нанес ей несколько ран слева от уголка рта до уха. Анна говорит, что муж хотел ее убить, но не попал в шею.

Как сообщила сама Анна Бутим в Twitter, теперь ее лицо не только ранено, но и парализовано. Но она обратилась ко всем за помощью, поскольку до сих пор боится, что, несмотря на арест, Месут ее хочет убить. По сообщению полиции, мужчина уже совершал попытку самоубийства ранее.

Анна родом из Вишневого Киевской области. В Киеве она заканчивала Национальный университет пищевых технологий, по специальности "Технология приготовления продуктов и отельно-ресторанный бизнес".

В Киеве живут еще две ее сестры, а также мама. Вся семья давно посещает протестантскую церковь "Спасение". Именно в ней в первый раз венчалась Анна со своим бывшим мужем.

В соцсетях тысячи пользователей поддерживают Анну и пишут о том, что в Турции слишком мягко наказывают за подобные преступления. По мнению людей, если бы наказания были строгими, то такого бы не было. А так подобные сообщения о насилии над женщинами мелькают в этой стране чуть ли не каждый день.