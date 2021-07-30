В Париже автомобиль влетел в бар: есть жертвы, объявлена спецоперация. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В Париже автомобиль влетел в бар: есть жертвы, объявлена спецоперация. Фото

В столице Франции Париже 29 июля автомобиль врезался в террасу бара. В результате происшествия один человек погиб и еще шесть пострадали.

Как сообщает телеканал BFM, инцидент произошел в 17-м округе города. Водитель скрылся с места аварии, полиция объявила спецоперацию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент случился в 17 округе.

Пока неизвестно, связано это с терроризмом или же речь идет об обычном ДТП.

Видео дня

В то же время очевидцы рассказали, что автомобиль двигался на высокой скорости, а затем перевернулся. Не исключено, что водитель просто потерял управление.

При наезде пострадали шесть человек.

Тем не менее, полиция рекомендовала жителям указанного района не выходить на улицу.

В соцсетях начали публиковать видео с места происшествия.

При наезде автомобиля погиб один человек.
Полиция объявила операцию.

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