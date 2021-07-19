В Испании автомобиль въехал в группу отдыхающих: пострадали 9 человек. Фото и видео ДТП 18+

В Испании автомобиль врезался в группу людей, которые сидели на террасе бара. Инцидент произошел на курорте Коста-дель-Соль в испанской Марбелье.

Об этом сообщило издание La Vanguardia. Отмечается, что в результате пострадали по меньшей мере девять человек, включая самого водителя. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Пять человек были доставлены в больницу, причем одна из пострадавших — в тяжелом состоянии. Согласно информации издания, въехавший в толпу водитель был задержан, правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

После наезда на толпу мужчина попытался скрыться с места ДТП, однако его машина столкнулась с другим автомобилем.

Виновника аварии задержали. После задержания выяснилось, что водитель и его пассажир были пьяны. В настоящее время оба они находятся под арестом.

Полиция не рассматривает версию умышленного наезда на пешеходов.

В сети появились видео, на которых видно, как очевидцы происшествия помогают пострадавшим, находившимся на террасе бара.

Полиция оцепила место инцидента в центре города, где много туристов и кафе.

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