В Пакистане случайно застрелили политика во время праздничной стрельбы в честь его победы

Пакистанский политик Мухаммад Закария Хан погиб в праздничной стрельбе в воздух, которую организовали по случаю его победы на выборах в сельский совет в Пешаварском районе. Пуля попала в него, когда партийные работники открыли огонь из автоматов.

В воскресенье, 19 декабря, Хан победил на выборах на должность Генерального советника местного сельского совета. Об этом сообщает местное издание Global Village Space.

Согласно неофициальным результатам, партия Пакистан Техрик-и-Инсаф (PTI) проиграла выборы в местные органы власти. Интересно, что Джамиат Улема-и-Ислам Фазл (JUI-F) и Национальная партия Авами (ANP) показали хорошие результаты.

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Хотя окончательный подсчет еще не проведен, неофициальные результаты показывают, что JUI-F опережает PTI. На пост мэра Пешавара победил кандидат от JUI-F Зубайр Али с более чем 32 275 голосами, в то время как Ризван Бангаш из PTI отстает, набрав 26 695 голосов.

Кроме того, JUI-F выиграла место мэра Кохата, получив 33 991 голос, в то время как ANP выиграла место мэра от Мардана.

Недавно на территории лесных угодий в Стрыйском районе Львовской области 62-летний мужчина, приехавший подстрелить дичь, случайно убил 66-летнего жителя близлежащего населенного пункта, который также промышлял охотой. Пуля из ружья зацепила жизненно важные органы, и пострадавший скончался.

Также ранее в Сумской области, возле села Боромля, во время охоты мужчина случайно застрелил своего товарища. 28-летний мужчина скончался в реанимации.