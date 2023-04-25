В Пакистане прогремели взрывы на складе с боеприпасами: 13 человек погибли, десятки пострадали

На северо-западе Пакистана 24 апреля произошли взрывы на складе с боеприпасами для контртеррористической борьбы. Жертвами инцидента стали 13 человек (в том числе женщина с ребенком), ранения получили свыше 50.

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Это произошло в долине Сват, которая ранее долгое время контролировалась исламистскими боевиками, прежде чем они были уничтожены в ходе военной операции в 2009 году. Со ссылкой на местную полицию Reuters пишет, что взрывов было два.

В правоохранительных органах не исключают, что БК в офисе по борьбе с терроризмом загорелись, вероятнее всего, из-за короткого замыкания в электросети.

Начальник полиции провинции Ахтар Хаят сообщил, что большинство погибших – это сотрудники правоохранительных органов, однако среди жертв инцидента есть женщина и ее ребенок, которые как раз в тот момент проходили мимо здания.

Начальник регионального управления по борьбе с терроризмом Сохаил Халид заявил журналистам, что взрывы не являются терактом.

Известно, что часть раненых, попавших в больницы, находились в критическом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 апреля в Иерусалиме (Израиль) террорист въехал на автомобиле в толпу. Пять человек получили ранения. 39-летнего нападавшего застрелили на месте преступления.

– 23 апреля в американском городе Джаспер (штат Техас) девять подростков получили ранения на вечеринке после выпускного балла в результате стрельбы. Пострадавшие были доставлены в две больницы.

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