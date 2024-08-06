В ООН признали, что их сотрудники могли участвовать в нападении ХАМАС на Израиль: их обещают уволить

Девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA могли быть причастны к жестокому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Их уволят в интересах Агентства.

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Об этом сообщил The Times of Israel. Издание ссылается на заявление Управления служб внутреннего надзора ООН.

Управление завершило расследование, которое оно проводило в отношении 19 сотрудников UNRWA, подозреваемых в участии в нападении ХАМАСа на Израиль.

"Оказалось, что в девяти случаях полученные доказательства указывают на то, что сотрудники UNRWA могли быть причастны к вооруженным нападениям 7 октября 2023. Работу этих лиц прекращают в интересах Агентства", - говорится в заявлении.

В Управлении отметили, что в других девяти случаях не было достаточных доказательств причастности сотрудников ООН к нападению, еще в одном случае доказательств вообще не было.

В то же время, Израиль утверждает, что сотни сотрудников UNRWA имеют связи с террористическими группами в Газе. В январе Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам заявило, что уволило неопределенное количество сотрудников после того, как израильские власти предоставили информацию, указывающую на их активное участие в прошлогодней октябрьской террористической атаке на Израиль.

Эти обвинения привели к тому, что многие страны приостановили финансирование организации, но многие из них уже возобновили его, ссылаясь на сложную гуманитарную ситуацию в Газе.

Как сообщал OBOZ.UA, 190 работников ООН в Газе оказались боевиками ХАМАС и "Исламского джихада". Некоторые из них участвовали в похищении и убийствах израильтян 7 октября. Об этом говорится в отчете израильской разведки, содержащем имена и фото.

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