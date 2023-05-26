В ООН осудили ракетный удар по Днепру, но Россию виновной не назвали

В пятницу, 26 мая, страна-агрессор Россия ударила по больнице в Днепре, убив двоих и ранив десятки человек. В Организации Объединенных Наций осудили этот обстрел, однако не назвали РФ виновной в нем.

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В посте ООН в Twitter вообще не было сказано, кто именно нанес удар по больнице. Там лишь констатировали, что есть погибшие и раненые.

Также в ООН добавили, что гражданские лица и медицинские учреждения не должны быть мишенями для обстрелов.

На это обратили внимание в комментариях. "А кто эти ракеты выпустил? Марсиане или кто?", "И кто это сделал? Кто приказал запустить эти ракеты? Кто нажимал кнопки?", "Почему "ООН" не пишет что больницы бомбит Россия", "Россия обстреляла больницу в Днепре. Россия убила и ранила людей", "Ничто в Украине не должно быть мишенью. Россия – тупо страна террорист. Ежедневно бомбит мирные города. У России нет легитимных целей в Украине", – писали пользователи.

На циничный пост также отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Неужели так невозможно упомянуть в своих твитах, что именно Российская Федерация нанесла десятки ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Украине только в этом месяце?!" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты 26 мая второй раз за сутки атаковали ракетами Днепр : утром они попали в медицинское учреждение города, где вспыхнул пожар. Там погибли двое и пострадал 31 человек.

– Мэр Днепра отметил, что очередной террористический акт россиян произошел во время пересменки врачей. Если бы не это, количество погибших и раненых людей в больнице могло бы быть значительно больше.

– В Воздушных силах рассказали, что РФ, вероятно, ударила по больнице в Днепре управляемой зенитной ракетой типа С-300 или С-400. Этим видом вооружения россияне часто атакуют прифронтовые зоны.

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