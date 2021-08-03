В Оманском заливе неизвестные с оружием захватили судно, сигнал бедствия подали еще четыре танкера

У берегов Объединенных Арабских Эмиратов вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess, который шел под флагом Панамы. Кроме того, сразу несколько танкеров, в частности, Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss, одновременно сообщили, что "лишены возможности управляться".

Об инциденте сообщил телеканал Sky New со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании. Отмечается, что на борт судна поднялась группа из восьми или девяти вооруженных людей.

"Это была несанкционированная посадка в Оманском заливе", — сказал источник в службе безопасности.

Ранее по данным сайта MarineTraffic.com стало известно благодаря автоматической системе оповещения, четыре судна Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss, которые находятся в Оманском заливе, потеряли управление.

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Напомним, что 29 июля два человека погибли в результате атаки на израильский танкер Mercer Street у берегов Омана. Жертвами атаки стали члены экипажа – гражданин Великобритании и гражданин Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль обвинил Иран в том, что он стоит за нападением на нефтяной танкер, во время которого погибли два члена экипажа. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обвинил Тегеран в "иранском терроризме".