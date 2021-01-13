В охваченной коронавирусом-мутантом Британии впервые число смертей за сутки превысило 1,5 тысячи

В Великобритании, где стремительно распространяется новый штамм коронавируса, от COVID-19 умерло 1 564 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщило BBC. Общее количество умерших в стране составило 84 767 человек.

По словам медицинского директора Департамента общественного здравоохранения Англии Ивонны Дойл, во второй волне пандемии смертность оказалась выше, чем в первой.

Люди, которые умирают сейчас, вероятно, были инфицированы около трех недель назад, в канун Рождества. Это было в тот момент, когда уровень заражения рос довольно резко.

По мнению экспертов, на сегодняшние показатели повлияли выходные, когда сообщения о случаях смерти приходят с задержкой. Это, как правило, приводит к более высоким цифрам.

Если принять это во внимание, сейчас в среднем умирает от 800 до 900 человек в день.

При этом отмечается и положительная тенденция. Третий день подряд количество вновь диагностированных инфекций значительно ниже 50 тысяч. Хотя всего несколько дней их количество превышало 60 тысяч.

Если эта тенденция сохранится и количество новых случаев продолжит снижаться, это в конечном итоге приведет к уменьшению смертности. Но для этого потребуется несколько недель.

Напомним, 4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального локдауна из-за пандемии COVID-19. Он призвал граждан готовиться к "тяжелым временам", отметив, что новый штамм вируса распространяется с "пугающей скоростью".

Во вторник, 8 декабря, в Великобритании началась вакцинация от коронавируса (COVID-19). Первыми вакцину от компаний Pfizer и BioNTech в стране получили медицинские работники и люди старше 80 лет.

По состоянию на 13 января первую дозу вакцины получили уже 2 639 309 человек.

Статистика COVID-19 в Великобритании Worldmeters

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии заявили о том, что тела умерших от коронавируса вынуждены хранить во временном морге в Суррее, поскольку мест в окружной больнице уже нет. Такая ситуация сложилась на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране.