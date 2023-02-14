В Новой Зеландии начали эвакуацию населения и третий раз в истории объявили чрезвычайное положение из-за циклона ''Габриэль''

Правительство Новой Зеландии объявило чрезвычайное положение всего в третий раз в истории. Причина тому – циклон "Габриэль", который вызывает широкомасштабные наводнения, оползни и огромные океанские волны на Северном острове.

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Об этом сообщило издание Reuters. Министр по чрезвычайным ситуациям Киран Маканулти заявил, что циклон нанес масштабный ущерб.

"Это беспрецедентное погодное явление, которое оказывает серьезное влияние на большую часть Северного острова", — сказал Маканулти.

Чрезвычайное положение в стране объявлялось только дважды — после землетрясения силой 6,3 балла в Крайстчерче в 2011 году и в первые дни пандемии COVID-19.

Очаг циклона "Габриэль" находится в 100 км (62 милях) к северо-востоку от Окленда над небольшими островами, но теперь двигается на юго-запад. Метеорологическая организация MetService заявила, что самый сильный дождь для Окленда уже прошел, но он начнет оказывать большее влияние южнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, по юго-восточному побережью Мадагаскара "ударил" мощный циклон "Бацирай", который унес жизни уже как минимум 10 человек. Также десятки тысяч людей остались без крыши над головой.