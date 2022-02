По Мадагаскару 'ударил' мощный циклон: много погибших, десятки тысяч людей остались без домов. Фото и видео

По юго-восточному побережью Мадагаскара "ударил" мощный циклон "Бацирай", который унес жизни уже как минимум 10 человек. Также десятки тысяч людей остались без домов.

Одним из наиболее пострадавших городов оказался Нуси-Варика на восточном побережье, где почти 95% зданий были разрушены. Об этом сообщает Reuters (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что это уже второй за две недели ураган, который настиг остров с Индийского океана. Среди наиболее распространенных бед, который принес "Бацирай", стали наводнения, обрушение зданий и обрыв сетей электроэнергии. Разрушение инфраструктуры значительно усложняет работы спасателям, которые уже приступили к ликвидации последствий стихии.

Наибольшую силу циклон проявил поздно вечером 5 февраля, когда во время проливных дождей скорость ветра достигала 165 км/час. При этом, ущерб от шторма усугубил разрушения, нанесенные циклоном "Ана", который "ударил" по острову две недели назад, в результате чего погибло 55 человек, а дома покинули более 130 тысяч человек.

Технический советник вице-президента Сената Мадагаскара Вилли Рахариджаона сравнил последствия урагана с бомбардировкой.

"Как будто нас только что бомбили. Город Нуси-Варика разрушен почти на 95%. У прочных домов ветром сорваны крыши. Деревянные хижины большей частью разрушены", – рассказал чиновник.

Кроме того, усложняет работы по ликвидации последствий и то, что также были разрушены крыши школ и церквей, которые готовились приютить перемещенных лиц.

Tropical Cyclone Batsirai made landfall in east Madagascar on Saturday, with average winds of over 100 mph and a storm’s eye measuring more than 30 miles across. pic.twitter.com/AkSCNpiaA1