В Новой Зеландии альпинист упал с высоты в 600 метров и выжил: что произошло

Альпинист в Новой Зеландии выжил после того, как упал с высоты 600 метров. Счастливчик получил лишь незначительные травмы.

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Об этом сообщает Sky News. Два других альпиниста отправились ему на помощь.

Человек упал с горы Таранаки, которая находится на Северном острове Новой Зеландии. Однако благодаря теплой погоде лед растаял, и он приземлился на снег, что смягчило удар.

Альпинист взбирался на вершину с группой.

Два других альпиниста отправились на помощь и обнаружили его на четверти пути вниз по склону. Он лежал там без ледоруба и альпинистских кошек – инвентаря для передвижения по льду.

Альпинист получил лишь незначительные травмы.

"Благодаря недавней весенней погоде лед размягчился, и снег задержал альпиниста от падения. Ему очень посчастливилось остаться живым", – прокомментировал случай спикер полиции.

Совет по безопасности горных походов в Новой Зеландии относит гору Таранаки к одной из самых опасных для восхождения. Условия для подъема на эту гору ухудшаются зимой (в период с июня по август), и становятся более благоприятными летом (с декабря по февраль).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии зафиксировали случай, когда собака спасла жизнь человеку. На этот раз питомец помог выжить своему хозяину после того, как тот сломал ногу и неделю лежал с переломом в горах.

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