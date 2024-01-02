В Норвегии разрешили прямую продажу оружия Украине: что это меняет
Правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу Украине оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности. Новые правила вступили в силу 1 января 2024 года.
Об этом сообщили на официальном сайте правительства страны. Министр обороны Берн Арильд Грам отметил, что такое изменение будет способствовать "защите фундаментальных интересов политики обороны и безопасности Норвегии вместе с союзниками".
Ранее норвежские производители оружия и других военных товаров не могли заключать прямые договоры с украинским правительством. В Норвегии действует закон, запрещающий прямой экспорт оружия в страны, в которых идут войны. Как указано в заявлении правительства, этот принцип будет и далее соблюдаться в отношении других возможных стран-импортеров за исключением Украины.
Теперь норвежские компании могут обращаться в МИД за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения в Украину.
В МИД Норвегии подчеркивают, что экспортные лицензии на прямые продажи будут выдаваться только в индивидуальном порядке. Все заявки будут тщательно рассмотрены. Контроль будет по-прежнему осуществляться в строгих и ответственных рамках в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля.
Как говорится в сообщении, оценка заявок будет производиться по следующим критериям:
– прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения могут осуществляться только украинским властям;
– заявки должны включать документацию и государственные гарантии относительно конечного использования и конечного пользователя, а также включать пункт о реэкспорте (последующей передаче);
– транспортировка и доставка оружия и оборонной продукции должны осуществляться по безопасным и налаженным логистическим маршрутам;
– заявки оцениваются в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля и обязательствами Норвегии по международному праву, включая Договор ООН о торговле оружием;
– компании должны подать заявку на получение экспортной лицензии в системе электронного лицензирования МИД.
Как сообщал OBOZ.UA, 13 декабря глава украинского государства Владимир Зеленский выступил на специальном пленарном заседании Стортинга Норвегии и отметил, что у Украины есть эффективное оружие для борьбы с российскими оккупантами на фронте, однако не все, что необходимо армии. Того, что есть, недостаточно, чтобы вести войну на условиях свободы, а не на условиях, которые навязывает враг.
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