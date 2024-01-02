В Норвегии разрешили прямую продажу оружия Украине: что это меняет

Правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу Украине оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности. Новые правила вступили в силу 1 января 2024 года.

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Об этом сообщили на официальном сайте правительства страны. Министр обороны Берн Арильд Грам отметил, что такое изменение будет способствовать "защите фундаментальных интересов политики обороны и безопасности Норвегии вместе с союзниками".

Ранее норвежские производители оружия и других военных товаров не могли заключать прямые договоры с украинским правительством. В Норвегии действует закон, запрещающий прямой экспорт оружия в страны, в которых идут войны. Как указано в заявлении правительства, этот принцип будет и далее соблюдаться в отношении других возможных стран-импортеров за исключением Украины.

Теперь норвежские компании могут обращаться в МИД за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения в Украину.

В МИД Норвегии подчеркивают, что экспортные лицензии на прямые продажи будут выдаваться только в индивидуальном порядке. Все заявки будут тщательно рассмотрены. Контроль будет по-прежнему осуществляться в строгих и ответственных рамках в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля.

Как говорится в сообщении, оценка заявок будет производиться по следующим критериям:

– прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения могут осуществляться только украинским властям;

– заявки должны включать документацию и государственные гарантии относительно конечного использования и конечного пользователя, а также включать пункт о реэкспорте (последующей передаче);

– транспортировка и доставка оружия и оборонной продукции должны осуществляться по безопасным и налаженным логистическим маршрутам;

– заявки оцениваются в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля и обязательствами Норвегии по международному праву, включая Договор ООН о торговле оружием;

– компании должны подать заявку на получение экспортной лицензии в системе электронного лицензирования МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 декабря глава украинского государства Владимир Зеленский выступил на специальном пленарном заседании Стортинга Норвегии и отметил, что у Украины есть эффективное оружие для борьбы с российскими оккупантами на фронте, однако не все, что необходимо армии. Того, что есть, недостаточно, чтобы вести войну на условиях свободы, а не на условиях, которые навязывает враг.

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