В Норвегии археологи обнаружили во льду лыжи, которым больше 1300 лет. Фото

В Норвегии, в национальном парке Райнхейен на горе Дигерварден археологи обнаружили 1300-летние лыжи. Чтобы добраться до одной из них, им пришлось раскалывать лед топором и поливать его кипятком.

Как сказано в отчете исследователей Secrets of Ice program, первая лыжа была найдена ими еще семь лет назад. Вторую извлекли изо льда только сейчас, организовав для ее выемки повторную экспедицию (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Таким образом, в мире появилась самая древняя пара лыж", – отметил участник экспедиции археолог Ларс Хольгер Пиле.

Нашли вторую лыжу ученые 26 сентября. В своем походе они ориентировались на GPS метки, которые оставили ранее. Чтобы добраться до находки, им пришлось поливать дорогу кипятком. Этим же способом они освобождали саму лыжу ото льда.

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Длина найденной в сентябре лыжи - 187 сантиметров, а ширина – 17 сантиметров. Та, которую откопали семь лет назад – короче на 17 сантиметров и на два сантиметра уже. Однако, как считают ученые, такие погрешности вполне допустимы, так как лыжи были изготовлены вручную и могли отличаться друг от друга.

"Также на второй лыже больше креплений. На ней присутствуют следы ремонта. На обеих есть остатки меха", – отметили археологи.

Обе лыжи планируют отправить на тщательный анализ, чтобы понять, как они поломались.

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