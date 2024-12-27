В Нигерии военный истребитель ошибочно сбросил бомбы на мирных жителей: 10 человек погибли

На северо-западе Нигерии в штате Сокото военный самолет по ошибке сбросил бомбы на мирных жителей. Погибли по меньшей мере 10 граждан и несколько получили ранения.

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Это в среду, 25 декабря, подтвердил губернатор штата Ахмед Алию, передает Reuters. Жертвы были жителями сел Гидан Сама и Ринтува в районе местного самоуправления Сураме.

"Военные самолеты выполняли миссию по ликвидации преступных вооруженных группировок, терроризирующих государство, и по ошибке ударили бомбами по невинным жителям этой общины", – сказано в заявлении чиновника.

Атака произошла 25 декабря около 05:00 по Гринвичу (по местному времени – в 06:00).

Алию добавил, что государство будет сотрудничать с другими уполномоченными органами для расследования трагедии.

Пресс-служба армейцев тем временем сообщала, что атаковала цели в районе Гидан Сама и Румтува, предположительно связанными с группировкой "Лакурава". Никаких подробностей о погибших гражданах предоставлено не было.

О новой повстанческой группировке "Лакурава" (в переводе с языка хауса – "рекруты"), проникшей в северо-западный регион Нигерии из соседних Нигера и Мали, военные предупреждали в прошлом месяце.

В то же время СМИ говорили о том, что эта группировка, скорее всего, была сформирована в Мали где-то в 2017 году, изначально предпочитала называться "Муджахеддин" или "Ансару" и была джихадистским филиалом "Аль-Каиды".

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 12 по 14 декабря на западе Нигера, недалеко от границы с Мали и Буркина-Фасо, в результате нападений боевиков на гражданское население в общинах Либири и Кокору погибли 39 человек (в том числе дети).

– Нигер, Мали и Буркина-Фасо в июле 2024-го образовали объединение под названием "Конфедерация государств Сахеля" (АЭS). Эти страны все больше усугубляют отношения с РФ.

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