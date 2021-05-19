В Беларуси упал боевой самолет: погибли оба летчика. Видео

В городе Барановичи (Беларусь) днем 19 мая разбился учебно-боевой самолет Як-130. Сперва отмечалось, что один пилот успел катапультироваться и находится в тяжелом состоянии, но военные подтвердили смерть обоих летчиков.

Авиасудно при падении зацепило частный дом и загорелось, сообщил местный портал Onliner. Очевидцы говорили, что самолет упал, совершая маневр – это был групповой полет, подготовка ко Дню города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Самолет упал между двух двухэтажных домов по улице Фестивальной. Осколки разлетелись на 100 метров, повредили фасады зданий, окна. На одном здании виден парашют пилота. По периметру находятся военные, МЧС", – рассказал местный житель.

В Министерстве обороны Беларуси позже добавили, что крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность.

"Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба погибли", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куканенко.

"Других жертв и разрушений в результате авиакатастрофы нет. Последствия крушения самолета были ликвидированы силами МЧС", – добавили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане 13 марта упал военный самолет Ан-26 пограничной службы. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще двое пострадали.