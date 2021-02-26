В Нигерии из общежития похитили 300 школьниц

В Нигерии (Западная Африка) в городе Джангебе в пятницу, 26 февраля, вооруженные мужчины похитили 317 школьниц из общежития женской средней школы. Это произошло около 1:00.

По данным местных жителей, похитители приехали на мотоциклах и пикапах и заставили девочек сесть в машины, пишет EL PAIS. Школьниц могло ввести в заблуждение то, что некоторые из злоумышленников были одеты в форму охранников.

Полиция и военные начали разыскивать похищенных школьниц. Правоохранители подозревают, что девочек могли увезти в лес недалеко от Джангебе. Еще 54 жительницам общежития удалось скрыться или сбежать от похитителей.

Родственники похищенных девочек выбили двери и окна школы. Местные жители в свою очередь забросали камнями правительственную колонну – так люди выразили свое недовольство отсутствием безопасности для детей.

На событие отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Twitter. Он потребовал немедленно вернуть девочек их семьям.

"Я потрясен похищением более 300 девочек во время нападения на среднюю школу в Нигерии сегодня. Нападения на школы – вопиющее нарушение прав человека", – написал Гутерриш.

Это уже второе массовое похищение вооруженными людьми школьников за последнее время в Нигерии. Первый инцидент произошел 17 февраля в городе Кагара. Были похищены 42 человека, они до сих пор в руках злоумышленников.

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