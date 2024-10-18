В Нидерландах убили беженку из Украины, в преступлении подозревают ее бывшего: он пытался покончить с собой

В нидерландском городе Ассен нашли мертвой 35-летнюю гражданку Украины, которая незадолго до смерти подала в полицию заявление о сексуальном насилии. В обоих преступлениях подозревают ее бывшего партнера.

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Об этом сообщает издание NOS со ссылкой на органы прокуратуры. Отмечается, якобы 40-летний мужчина пытался покончить с собой.

Сообщения о том, что женщина, вероятно, исчезла, в полицию поступило в четверг, 10 октября. Затем правоохранители обнаружили ее тело в офисном здании, где она работала уборщицей. Там же нашли ее бывшего партнера с тяжелыми травмами.

По данным издания Dagblad van het Noorden, жертва – украинская беженка, имевшая от этого мужчины двух дочерей. Сам он якобы пытался совершить самоубийство и был арестован в тот же день уже в больнице.

"Прокуратура подозревает 40-летнего мужчину в убийстве своей 35-летней бывшей. Женщина была убита неделю назад. Недавно жертва подавала заявление о сексуальном насилии со стороны подозреваемого", – пишут ныне нидерландские СМИ.

Журналисты также выяснили: незадолго до смерти жертва подала заявление в полицию, в котором писала, что в середине сентября ей пришлось совершать сексуальные действия под угрозами своего бывшего. По этой причине правоохранители тогда перевезли мужчину из Ассена в город Гогевен.

"Поэтому он также привлечен к ответственности за сексуальное насилие над своей бывшей партнершей", – говорится в сообщении.

Там добавили, что на прошлой неделе на мужчину наложили ограничения, позволив общаться только со своим адвокатом. Сейчас они сняты. Подозреваемый в убийстве украинки должен явиться в суд 23 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа в Германии в приюте для беженцев погиб 46-летний украинец. Правоохранители рассматривали версию убийства, поскольку на это указывал характер ранений мужчины, от которых он скончался.

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