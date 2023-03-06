В Нидерландах студент преодолел 365 км на велосипеде, чтобы собрать деньги для Украины. Фото

В Нидерландах 21-летний студент Флоренс вант-Гофф устроил велопробег в поддержку Украины. Он устроил акцию в годовщину полномасштабной войны, 24 февраля, и проехал по 1 километру за каждый день борьбы украинского народа с российскими захватчиками – всего 365 км.

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Донаты благотворитель собирает на сайте Gofundme. Парень стартовал в городе Ваддинксвен в 00:01 и проехал через Амстердам, Энкхюйзен, Утрехт и другие.

Флоренс задался целью собрать 7 300€ для помощи нашему государству, однако сумма уже превысила 7 930€ и продолжает увеличиваться. Он намерен передать средства фонда Zeilen van Vrijheid, поддерживающего медиков, службы скорой помощи и персонал больниц в Украине.

За деньги, собранные студентом-волонтером, будет приобретен переносной мобильный пункт первичной помощи до момента прибытия скорой помощи.

Напомним: также 24 февраля в Гааге в Нидерландах, напротив посольства страны-агрессора России зазвучал гимн Украины. Примечательно, что это произошло в первую трагическую годовщину широкомасштабного вторжения путинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гааге создан Международный реестр убытков. Эта международная организация займется вопросом возмещения Россией убытков, которая та нанесла и продолжает наносить в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

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