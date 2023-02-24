''Преступники ответят за все'': в Гааге напротив посольства России зазвучал гимн Украины. Видео

В пятницу, 24 февраля, в Гааге напротив посольства страны-агрессора России зазвучал гимн Украины. Примечательно, что это произошло в первую трагическую годовщину широкомасштабного вторжения путинской армии.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что российские преступники ответят за все.

"Сегодня в Гааге звучит гимн Украины. Напротив – посольство РФ. Преступники ответят за все, никто ничего не забудет", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что активисты в Варшаве (Польша) провели акцию в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину. Они разбудили российских дипломатов в 6 утра звуками взрывов и сирены.

Напомним, к украинцам в годовщину развязанной Россией полномасштабной войны 24 февраля обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что последний год научил нас правилу, что за каждое "завтра" нужно бороться. Глава государства назвал этот период годом мужества, неравнодушия, боли и надежды одновременно, а еще несокрушимости нации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину полномасштабного российского вторжения 24 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что девять лет войны сделали народ Украины крепче бетона и стали. Основа нашей стойкости – героизм рядовых украинцев.