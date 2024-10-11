В НАТО разработают новую стратегию относительно России – Politico

В НАТО намерены пересмотреть свою политику касательно отношений с Россией в ответ на угрозу со стороны Кремля. Об этом будут говорить министры обороны стран-членов Альянса, которые встретятся уже на следующей неделе.

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Об этом пишет Politico. В статье отмечается, что отношения Североатлантического альянса и России "достигли дна" после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В ответ на это НАТО назвало Россию "самой значительной и прямой угрозой безопасности Альянса", тогда как Кремль утверждает, что расширение НАТО на восток является якобы угрозой для существования самой РФ.

Несмотря на это, НАТО по-прежнему поддерживает "Основополагающий акт" относительно отношений с Россией. Это документ, подписанный в 1997 году, в котором провозглашается общая цель "построить стабильную, мирную и безответную Европу".

Также следует отметить, что Совет НАТО – Россия – орган, созданный после холодной войны для партнерства по безопасности и совместным проектам, не собирался с 2022 года. Отношения Альянса и страны-агрессора неуклонно ухудшались в течение многих лет, когда последняя напала на Грузию в 2008 году, а затем незаконно аннексировала Крым и начала войну на востоке Украины в 2014 году.

Теперь же страны НАТО пытаются наметить различные элементы стратегии относительно России и развернуть дискуссии внутри альянса, в частности о будущем "Основополагающего акта НАТО – Россия".

"Пора разработать новую стратегию с точки зрения конкретных позиций союзников", – сказал высокопоставленный чиновник США в пятницу, 11 октября.

Официальные дискуссии на более низком уровне уже продолжаются месяцами, но заседание министров обороны стран НАТО на следующей неделе станет первым из нескольких раундов таких обсуждений на уровне министров.

По словам чиновника, пока проекта новой стратегии нет, поскольку внимание сосредоточено на сборе мнений всех 32 стран-членов НАТО.

"Возникают разногласия по поводу того, насколько далеко следует зайти НАТО, чтобы создать новый набор правил, когда дело касается России. Дипломат НАТО сказал, что некоторые члены НАТО обеспокоены тем, что новая очень агрессивная стратегия может послать "сигнал", который может дестабилизировать Россию", – сказано в статье.

Кроме того, есть вопросы касательно Венгрии и Словакии – двух стран НАТО, которые нарушают связи с остальным Альянсом, продолжая поддерживать контакты с Кремлем и видя стратегическую ценность во взаимодействии с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не подвергаться страху перед ядерными угрозами диктатора России Владимира Путина. Он подчеркнул, что НАТО является мощным альянсом, готовым дать отпор любым угрозам.

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