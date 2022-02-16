В НАТО рассмотрят вопрос о размещении новых боевых групп в Румынии, - Столтенберг

Североатлантический Альянс рассматривает возможность размещения новых боевых групп в Восточной Европе с учетом нарастающей военной угрозы со стороны Российской Федерации. Если министры обороны всех стран-участниц НАТО в большинстве поддержат это решение, они будут размещены в Черноморском регионе и Румынии.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время выступления на саммите. Он подчеркнул, что Запад не имеет наступательных целей, но нежелание Москвы двигаться в сторону деэскалации вынуждает его развертывать новые оборонительные системы.

"Мы считаем, что Россия получила от нас предметные предложения по укреплению безопасности всех стран Евроатлантического региона. Сейчас мы ожидаем от нее ответа, но не можем позволить себе тратить время, не укрепляя границы наших союзников", – пояснил политик.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжает быть открыто к диалогу и надеется, что Россия выберет путь дипломатии.

"Если РФ озабочена наступательными ракетными вооружениями Альянса, то необходимо сесть за стол и договориться об их сокращении. Иной сценарий развития невыгоден ни одной из сторон", – заметил он, добавив, что окончательное решение о боевых группах на повестке, но еще не принято.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Европарламенте агрессию России назвали "пережитком прошлого" и встали на сторону обороны интересов и свобод Украины.