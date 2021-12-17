В НАТО призвали РФ прекратить агрессию против Украины и пригрозили последствиями

В НАТО выразили обеспокоенность ситуацией вокруг границ Украины и призвали Россию вывести свои войска с территории нашей страны. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется стране-агрессору.

Об этом сказано в официальном заявлении на сайте Альянса. В организации оценили последствия нынешней ситуации для безопасности стран-союзников и готовы "решительно реагировать" на любые угрозы.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства по прозрачности военной деятельности", – сказано в заявлении.

В Альянсе в который раз выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, а также подчеркнули право всех стран самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне.

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"Отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников по Альянсу", – отметили в организации.

Кроме того, в Альянсе заявили о готовности к конструктивному диалогу с РФ, подтвердив приглашение страны-агрессора на заседание Совета Россия-НАТО "в ближайшем будущем". При этом отмечается, что в диалоге будет учитываться озабоченность НАТО по поводу действий России.

"Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия. ОБСЕ также является актуальной платформой", – отметили в заявлении.

Напомним, 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встретился с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Основной темой переговоров стало вступление Украины в НАТО и обострение ситуации возле границ нашей страны.

"Мы солидарны с Украиной, мы продолжаем поддерживать усилия Украины стать членом НАТО, готовы вести диалог с РФ, особенно в самые сложные, напряженные времена", – подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он отметил, что в Альянсе видят наращивание сил на границах с Украиной, которое является неоправданным и подрывает безопасность не только Украины, но и Европы.

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