В NASA заявили, что оригинальные записи посадки на Луну корабля Apollo были уничтожены

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) признало, что ряд уникальных кадров, снятых 20 июля 1969 года во время первого полета на Луну на корабле "Аполлон-11", был безвозвратно утерян. Технологии того времени не позволяли сохранить в резерв пленки с участием астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина.

Об этом сообщило издание Express, отметив, что поиск пропавших пленок начался еще в 2016 году. Космическое агентство провело настоящее расследование, но найти отснятый материал так и не получилось.

"Интенсивный поиск архивов и записей привели нас к выводу, что наиболее вероятный сценарий заключался в том, что руководители программ определили, что больше нет необходимости хранить ленты – поскольку все видео были записаны в другом месте, – и они были стерты и повторно использованы", – прокомментировали досадную оплошность в NASA.

Видео дня

Здесь же пояснили, что трансляция событий на Луне в реальном времени работала и широко записывалась, сохранение резервной видеозаписи не было сочтено необходимым в годы после миссии. А некоторые видеоматериалы записывались в режиме медленной развертки, что означает выходную скорость 10 кадров в секунду и поэтому не могли напрямую транслироваться по телевидению.

"Так что, на всякий случай, если кто-то думает, что есть видео, которое никто не видел, это не так", – заверили в космическом агентстве.

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