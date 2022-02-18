В Мюнхене в день начала конференции по безопасности вспыхнул мощный пожар. Видео

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В немецком Мюнхене 18 февраля стартует международная конференции по безопасности. Мероприятие было омрачено крупным пожаром в районе мюнхенских музеев.

Об этом сообщает местная радиостанция 95.5 Charivari. Полиция оцепила территорию пожара, жителей района просят держать окна и двери закрытыми (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Причина пожара и другие подробности пока неизвестны.

Тем временем, в Мюнхен прибывают участники конференции со всего мира. В частности, в аэропорту приземлился самолет американской делигации во главе с вице-президентом США Камалой Харрис.

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Тысячи полицейских контролируют центр города, территория вокруг отеля Münchner Hof огорожена красными и желтыми предупредительными заборами, а все подъезды к нему закрыты до вечера воскресенья, 20 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в роли спикера на Мюнхенской конференции выступит в 16:30 19 февраля. Его речь будет посвящена теме "Кризис Европы: Украина и европейская безопасность". Судя по повестке дня, на выступление Зеленскому отвели полчаса.