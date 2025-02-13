В Мюнхене автомобиль влетел в толпу людей, много пострадавших. Фото

Утром 13 февраля в Мюнхене (Германия) автомобиль на скорости протаранил толпу людей на демонстрации. В результате происшествия ранения получили минимум 15 человек.

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Автомобиль Mini Cooper врезался в участников демонстрации профсоюза Verdi. Об этом сообщает BILD.

Инцидент произошел в центре Мюнхена. Участники акции протеста и местные жители выражают тревогу в связи с произошедшим, требуя тщательного разбирательства.

По предварительным данным, перед инцидентом могли раздаваться выстрелы, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Также сообщается, что водитель задержан, его мотивы остаются неизвестными. Полицейские ведут расследование обстоятельств случившегося.

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