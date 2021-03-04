В Мьянме силовики открыли огонь по протестующим, 38 человек погибли: в ЕС и ООН отреагировали
В нескольких городах Мьянмы в среду, 3 марта, во время подавления демонстраций военными погибли 38 протестующих.
По словам очевидцев, полиция и солдаты без предупреждения открыли огонь боевыми патронами. Как пишет Reuters, этот день стал самым кровопролитным с момента начала протестов против военного переворота в стране в прошлом месяце.
Предварительно, среди погибших было четверо несовершеннолетних. Сотни протестующих были арестованы.
Всего с начала переворота в стране погибло более 50 человек, множество были ранены, сообщила специальный посланник ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер.
Она также рассказала, что провела телефонный разговор с заместителем военного начальника Мьянмы Со Вином и предупредила его, что военные столкнутся с жесткими мерами со стороны некоторых стран и изоляцией в ответ на переворот.
"Ответ был: "Мы привыкли к санкциям, и мы выжили", – передала слова военного женщина.
В Европейском Союзе отреагировали на убийства граждан в Мьянме и осудили жестокое подавление мирных демонстраций.
"Были расстреляны безоружные люди и медицинские работники. Это вопиющее нарушение международного права. Сотни людей арестованы. Одновременно военные усиливают репрессии в отношении СМИ Мьянмы, причем все больше журналистов подвергаются произвольным арестам, задержаниям и обвинениям", – отмечается в заявлении ЕС.
Совет безопасности ООН планирует снова собраться, чтобы обсудить ситуацию в этой азиатской стране, в пятницу, 5 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Мьянме (бывшая Бирма) 1 февраля военные захватили власть и арестовали президента, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су и других членов правительства.
Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год.
Военный переворот в Мьянме случайно попал на видео фитнес-блогера, где она показывала упражнения для утренней зарядки на фоне парламента страны.
28 февраля в ходе столкновений в Янгоне полиция обстреляла протестующих – погибли по меньшей мере 18 человек, многие получили ранения.