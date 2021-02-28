На протестах в Мьянме силовики применили оружие, есть погибшие. Фото и видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Протесты в Мьянме

В Мьянме воскресенье, 28 февраля, стало самым кровавым днем недельных протестов против переворота власти в стране. В ходе столкновений полиция обстреляла протестующих – погибли по меньшей мере семь человек, примерно 20 получили ранения.

Силы безопасности в стране также продолжили массовые аресты, активизируя свои усилия по разгону протестов через месяц после того, как военные устроили переворот (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 28 февраля полиция начала действовать рано утром и открыла огонь в разных частях крупнейшего города Янгона. В частности после того, как светошумовые гранаты, слезоточивый газ и выстрелы в воздух не смогли разогнать толпу.

Протестующие противостоят полиции

В соцсетях были опубликованы фотографии гильз от боевых патронов к автоматам, пишет Reuters. Также очевидцы обнародовали снимок убитого парня, чье тело осталось лежать на тротуаре, так как другие протестующие не смогли его унести или прикрыть.

Сотрудники полиции задерживают протестующего

Жестокие репрессии произошли в Тавое, гораздо меньшем городе на юго-востоке Мьянмы, передает АР. Местные СМИ сообщили, что во время марша там убили не менее трех протестующих.

Полицейские снимают антивоенные знамена

Об одном погибшем сообщают в Янгоне (мужчину доставили в больницу с пулевым ранением в грудь) и о еще одной жертве из пригорода Тинганьюна. В армии заявляют об убитом полицейском. Кроме того, по меньшей мере 5 студентов арестованы в центре Янгона.

При этом полиции удалось разогнать протесты в других городах, в том числе в Лашио на северо-востоке и Миеке на крайнем юге.

Протесты в городах Мьянмы

Журналисты подчеркивают, что в условиях хаоса и отсутствия новостей из официальных источников данные о погибших не всегда удается подтвердить. По информации независимой Ассоциации помощи политзаключенным, до 28 февраля было восемь подтвержденных сообщений об убийствах, связанных с захватом власти армией в Мьянме.

Протестующие против военного переворота

Отметим: в стране царит хаос с тех пор, как армия захватила власть и 1 февраля задержала избранного лидера правительства Аунг Сан Су Чжи и большую часть ее партийного руководства. Военные заявили, что на ноябрьских выборах именно их партия одержала уверенную победу.

Бирманцы на Тайване протестуют против переворота в Мьянме

Переворот, положивший конец предварительным шагам к демократии после почти 50 лет военного правления, привлек на улицы Мьянмы сотни тысяч людей и вызвал осуждение западных стран.

"Мьянма похожа на поле битвы", – написал в Twitter первый католический кардинал этой страны Чарльз Маунг Бо.

На протестах в Мьянме силовики применили оружие, есть погибшие. Фото и видео

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