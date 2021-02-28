На протестах в Мьянме силовики применили оружие, есть погибшие. Фото и видео

В Мьянме воскресенье, 28 февраля, стало самым кровавым днем недельных протестов против переворота власти в стране. В ходе столкновений полиция обстреляла протестующих – погибли по меньшей мере семь человек, примерно 20 получили ранения.

Силы безопасности в стране также продолжили массовые аресты, активизируя свои усилия по разгону протестов через месяц после того, как военные устроили переворот (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 28 февраля полиция начала действовать рано утром и открыла огонь в разных частях крупнейшего города Янгона. В частности после того, как светошумовые гранаты, слезоточивый газ и выстрелы в воздух не смогли разогнать толпу.

В соцсетях были опубликованы фотографии гильз от боевых патронов к автоматам, пишет Reuters. Также очевидцы обнародовали снимок убитого парня, чье тело осталось лежать на тротуаре, так как другие протестующие не смогли его унести или прикрыть.

Жестокие репрессии произошли в Тавое, гораздо меньшем городе на юго-востоке Мьянмы, передает АР. Местные СМИ сообщили, что во время марша там убили не менее трех протестующих.

Об одном погибшем сообщают в Янгоне (мужчину доставили в больницу с пулевым ранением в грудь) и о еще одной жертве из пригорода Тинганьюна. В армии заявляют об убитом полицейском. Кроме того, по меньшей мере 5 студентов арестованы в центре Янгона.

При этом полиции удалось разогнать протесты в других городах, в том числе в Лашио на северо-востоке и Миеке на крайнем юге.

Журналисты подчеркивают, что в условиях хаоса и отсутствия новостей из официальных источников данные о погибших не всегда удается подтвердить. По информации независимой Ассоциации помощи политзаключенным, до 28 февраля было восемь подтвержденных сообщений об убийствах, связанных с захватом власти армией в Мьянме.

Отметим: в стране царит хаос с тех пор, как армия захватила власть и 1 февраля задержала избранного лидера правительства Аунг Сан Су Чжи и большую часть ее партийного руководства. Военные заявили, что на ноябрьских выборах именно их партия одержала уверенную победу.

Переворот, положивший конец предварительным шагам к демократии после почти 50 лет военного правления, привлек на улицы Мьянмы сотни тысяч людей и вызвал осуждение западных стран.

"Мьянма похожа на поле битвы", – написал в Twitter первый католический кардинал этой страны Чарльз Маунг Бо.

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