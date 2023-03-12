В Молдове в аэропорту задержали ''вагнеровца'': фото

В Молдове 12 марта задержали представителя российской частной военной кампании "Вагнер". Сотрудники пограничной полиции вовремя выявила мужчину и не пустила его в страну.

Видео дня

Правоохранители обнаружили у "вагнеровца" российский военный билет. Об этом сообщает издание NewsMaker (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В молдавском пограничном ведомстве отметили, что мужчина прибыл в страну самолетом, но в аэропорту его остановили. В полиции отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта.

По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.

"Обмен информацией позволил нам выявить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России (Вагнер). Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел", – сообщили в полиции.

Также пограничники отметили, что за последние сутки поток прибывающих в Молдову вырос. Всего за последние 24 часа в страну въехало более 23,8 тыс. человек и почти все иностранные граждане.

Напомним, в Кишиневе 24 февраля облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества). Таким образом в столице Молдовы решили выразить поддержку украинцам в годовщину полномасштабного российского вторжения.

Ранее сообщалось, что глава страны-агрессора Владимир Путин, проигрывая в войне в Украине, всячески пытается демонстрировать успехи в "спецоперации". Именно поэтому и началось расшатывание ситуации в Молдове.

Как известно, в начале февраля Украина передала стране-соседке свои разведывательные данные, чтобы предупредить Кишинев об агрессивных российских планах в отношении государства. После этого в Молдове сменили правительство, во главе которого встал прозападный экономист Дорин Речан.

Президент Молдовы Майя Санду тоже заявляла, что у РФ есть план по дестабилизации Молдовы с привлечением диверсантов с военной подготовкой, замаскированных под гражданских, которые могут предпринять насильственные действия, нападения на некоторые государственные здания и захват заложников.

Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце не исключал, что Россия намерена вторгнуться в Молдову в феврале-марте 2023 года, но ситуация будет зависеть от хода войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!