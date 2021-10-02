В Молдове решили ввести изменения в русский язык: чего будут касаться

Правительство Молдовы приняло решение об использовании названий профессий в женском роде. 30 сентября был согласован новый классификатор специальностей, в котором указаны феминитивы. Они будут применяться и в румынском, и в русском языке.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Анастасии Табурчану, пока на сайте Государственной канцелярии опубликован только документ на румынском языке, однако вскоре появится и на русском, сообщает News Maker. До этого названия профессий в женском роде использовали в тех случаях, когда соответствующая форма была в словарях.

Ранее предложение использовать феминитивы вносил Совет по предотвращению ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. Подобные рекомендации поступали и от европейских институтов по обеспечению равноправия между женщинами и мужчинами в борьбе с сексизмом. Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь представлял проект классификатора в правительстве.

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Издание отметило, что классификация профессий в Молдове применяется во всех сферах экономической и социальной деятельности, а названия специальностей используются при заполнении официальных документов, когда требуется указать род занятий.

Напомним, ранее Днепровский окружной суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области. Решение было принято 18 августа. В мае русский язык лишили статуса регионального в Харькове, а спустя несколько дней потребовали отменить в Николаеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, языковой скандал разгорелся в Хмельницке после того, как представитель правоохранительных органов, прибывший на вызов, категорически отказался переходить на украинский язык в общении с заявительницей и посчитал подобное требование "излишеством". Коллеги русскоговорящего полицейского встали на его сторону.