В Молдове перевернулся автобус с десятками пассажиров, следовавший в Киев: пострадали украинцы. Видео

Под селом Мичурин (Молдова, Дрокиевский район) в аварию попал пассажирский автобус, следовавший из Кишинева в Киев. В больницу для оказания медицинской помощи были доставлены девять человек.

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ДТП случилась около 9:40 субботы, 8 апреля, на трассе Р-12. Генеральный инспекторат полиции сообщил предварительную версию события: техническая неисправность транспортного средства. Автобус врезался в дерево, а затем съехал в кювет и перевернулся (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За рулем находился 51-летний мужчина. Об окончательной причине дорожно-транспортного происшествия еще говорить рано, ее должно установить следствие.

Всего в автобусе находился 21 человек. Подтверждена госпитализация по меньшей мере девяти иностранцев (их гражданство не уточняется).

"Напоминаем всем водителям, осуществляющим перевозки пассажиров, перед выездом в путь проверять техническое состояние транспортных средств, чтобы обеспечить безопасность людей", – призвали в полиции Молдовы.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что пострадали украинцы.

"Сегодня в Дрокийском районе в Молдове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который следовал из Кишинева в Киев. В результате ДТП пятеро граждан Украины получили легкие телесные повреждения", – сказал представитель МИД Олег Николенко в комментарии СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине в автомобильной аварии погиб народный депутат Верховной Рады четырех прошлых созывов, заслуженный юрист Владимир Стретович. ДТП, по данным нашего издания, произошла 6 апреля на Житомирщине.

– Актер, народный артист Украины Остап Ступка устроил "пьяное" ДТП в Голосеевском районе Киева 4 апреля. Он врезался в припаркованное авто, в котором находился мужчина 1984 года рождения. Пострадавший в больнице с тяжелыми травмами.

– 6 апреля Шевченковский суд Киева постановил, что Ступка проведет два месяца под ночным домашним арестом. Расследование продолжается.

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