В мире таких единицы: в сети показали ядерные укрытия времен Холодной войны в метро Праги. Фото

В столице Чехии Праге сохранились укрытия времен Холодной войны, расположенные в системе метрополитена. Эта сеть надежных укрытий на чешском языке называется Ochranny System Metra (OSM) и предназначена для защиты людей во время ядерной, химической или биологической атаки.

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В укрытии времен СССР побывали журналисты "Радио Свобода". Они показали в частности 20-тонную дверь, разработанную для того, чтобы выдержать ядерный взрыв. На фото такая дверь закрывается во время испытаний на станции метро под улицами Праги.

Эта система защиты была встроена в сеть метро Праги с 1974 года, когда была высока угроза ядерной войны. Во время советского коммунистического режима в Чехословакии OSM являлась государственной тайной.

"Система была построена во время Холодной войны и находилась под контролем военных", – сказал Йозеф Филип, технический менеджер OSM.

Отмечается, что сеть ядерных укрытий Праги в ее метро является одной из немногих подобных в мире. Некоторые участки метро в Москве, Киеве и Ташкенте также оборудованы для защиты от оружия массового поражения.

По состоянию на сегодняшний день в мэрии Праги описывают цель OSM как защиту населения от влияния оружия массового уничтожения в течение 72 часов, а также изоляцию участка метро на случай большого наводнения.

Сеть укрытий рассчитана на размещение до 320 тысяч человек в нескольких специально оборудованных станциях метро и туннелях между ними.

Кроме OSM, в Праге есть пространство внутри отдельной сети функционирующих ядерных бункеров времен Холодной войны. Один из них может вместить примерно 150 тысяч человек в течение того же 72-часового периода.

Внутри пражской OSM есть воздушные фильтры. Они будут активированы в случае, если внешняя атмосфера будет загрязнена радиоактивной пылью или Прага будет поражена биологическим или химическим оружием.

Доступ к воде в пражской OSM осуществляется через городскую водопроводную сеть. В укрытиях есть резервуары для хранения воды, которые можно заполнить, чтобы подготовиться к коллапсу инфраструктуры.

В то же время в системе укрытий не хранятся продукты питания. Ожидается, что люди, которые придут туда прятаться в экстренных случаях, принесут необходимое с собой.

"Лишь некоторые станции пражского метро оборудованы для герметичного закрытия на случай ядерной войны. Городская транспортная компания Праги перечисляет станции на интерактивной карте вместе с тоннелями метро между ними, которые будут служить укрытием. Большинство OSM были построены во время Холодной войны и обновленные версии системы советской эпохи были включены в некоторые новые станции метро, ​​построенные уже независимой Чехией", – говорится в сообщении.

Транспортная компания, отвечающая за OSM, сообщила, что "необходимо определенное время, чтобы привести систему защиты в состояние готовности".

"Когда будет достигнута высокая степень готовности, закрыть укрытие станет делом нескольких минут", – сказал представитель Пражской городской транспортной компании, добавив, что "использовать метро для укрытия в случае так называемой внезапной атаки невозможно".

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии власти планируют создать больше укрытий в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в мире. В настоящее время в стране доступно только 579 бункеров из начальных 2000. При нынешних обстоятельствах в них могут найти приют около 480 тысяч человек.

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