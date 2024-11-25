Германия увеличит количество укрытий для мирного населения: к чему готовятся власти

В Германии власти планируют создать больше укрытий в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в мире. Над этим работают Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах и министерство внутренних дел.

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Они изучают, какие помещения могут служить укрытиями в экстренных случаях. Кроме станций метро, для этого также будут использоваться частные помещения. Об этом пишет Der Spiegel.

В министерстве отметили, что необходимо систематически фиксировать, какие объекты пригодны для эвакуации людей и укрытия. Речь идет о подземных паркингах, станциях метро и подвалах. Соответствующим образом следует расширить как общественные здания, так и частные помещения.

"Суть в том, что эти помещения должны быть быстро доступны людям", – сказал представитель ведомства.

Он добавил, что граждане должны иметь возможность найти самый быстрый путь к укрытию с помощью мобильного телефона.

Сейчас в Германии доступно только 579 бункеров из начальных 2000. При нынешних обстоятельствах в них могут найти приют около 480 тысяч человек.

Напомним, что Бундесвер уже начал проводить разъяснительную работу в крупных немецких компаниях на случай войны с Россией. Это происходит на основе "германского оперативного плана", принятого политиками.

В этом документе описаны меры по защите ключевых объектов инфраструктуры ФРГ и указания по организации обороны страны. Также в нем есть перечень действий, которые будут предприниматься в случае превращения Германии в логистический центр для поддержки союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину больше не является региональным. В этой войне диктатор Владимир Путин борется за новый мировой порядок, отметил чиновник.

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