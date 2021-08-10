Минчанина отправили под арест за рисунок на окне, который защищал от солнца рассаду. Фото

В Беларуси суд Фрунзенского района Минска арестовал мужчину на 12 суток за то, что на его окне был размещен детский рисунок. Судья Наталья Бугук сочла действия обвиняемого за протест – "несанкционированное пикетирование путем размещения белого листа бумаги на окне".

Об этом во вторник, 10 августа, сообщил Telegram-канал NEXTA. В сети назвали имя подсудимого – это 41-летний житель Минска Дмитрий Бубенко, задержанный днем ранее.

В ходе заседания Бубенко заявил: "белый лист бумаги" – это рисунок ребенка, который висит на окне уже 4 года.

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Рисунок приклеили на окно, чтобы рассада на подоконнике, которую выращивает жена Бубенко, не находилась под прямыми солнечным лучами.

Судья при этом спросила, почему мужчина не получил на это разрешение от властей.

В итоге Бубенко был признан виновным по ст. 24.23 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Отметим, что судья Бугук внесена в так называемую Черную книгу Беларуси. Она судила многих участников мирных протестов, цепей солидарности, а также журналистов-оппозиционеров.

Именно Бугук приговорила двух сотрудниц "Белсата" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые работали во время протестных акций и были незаконно задержаны, к лишению свободы на 2 года.

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