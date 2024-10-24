В минобороны Турции заявили, что в ответ на теракт ликвидировали более полусотни террористов на севере Ирака и Сирии. Видео

Национальное министерство обороны Турции обновило данные по авиаударам своих военно-воздушных сил на севере Ирака и Сирии. Удары, нанесенные в ночь на 24 октября, уничтожили 47 объектов и ликвидировали 59 боевиков.

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Новые данные минобороны Турции предоставило в соцсети Х. Министерство также предоставило видео поражения целей во время проведения военной операции.

"В ходе воздушных операций на севере Ирака и Сирии, где по состоянию на прошлую ночь было уничтожено 47 объектов террористов, по предварительным данным, обезврежено 59 террористов, в том числе двух террористов высокого уровня", – подчеркнули в министерстве.

Ранее ведомство утверждало, что в результате указанных ударов было "уничтожено 32 объекта и нейтрализованы многие террористы". При этом турецкое министерство ссылалось на ООН.

"С целью пресечения террористических нападений на наш народ и силы безопасности путем нейтрализации РПК и других террористических элементов, а также для обеспечения безопасности наших границ; в соответствии с нашим правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, были совершены воздушные удары по террористическим целям" на севере Ирака и севере Сирии", – отмечало ведомство.

Также сообщалось, что были приняты все меры предосторожности, чтобы "не нанести вред невиновному гражданскому населению".

Как сообщал OBOZ.UA, в Анкаре 23 октября прогремел взрыв у входа на территорию авиакосмической компании TUSAŞ. Также на месте произошла стрельба. В МВД страны сразу заявили, что это теракт. Из-за нападения погибли 5 человек и 22 были ранены.

Двоих нападавших, в том числе женщину, "обезвредили" на месте.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования пострадавшим в результате террористического акта в столице Турции.

Компания TUSAŞ, на которую было совершено нападение, производит, в частности, беспилотники, служебные вертолеты и модифицирует истребители F-16. Также производят космические спутники.

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