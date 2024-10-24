Ответ на теракт в Анкаре: ВВС Турции нанесли удары по зданиям Рабочей партии Курдистана в Сирии и Ираке. Видео

Военно-воздушные силы Турции в ночь на 24 октября нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана в северном Ираке и северной Сирии. Указанная партия считается в Анкаре террористической и ответственной за нападение у авиакосмической компании TUSAŞ.

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Об ответе на теракт в Анкаре сообщило Национальное министерство обороны Турции. По их утверждению, "в итоге воздушной операции уничтожены 32 объекта и нейтрализовано множество террористов".

В свою очередь, пользователи из Сирии и Ирака обнародуют видео "воздушной операции" и ее последствий.

"С целью пресечения террористических нападений на наш народ и силы безопасности путем нейтрализации РПК и других террористических элементов, а также для обеспечения безопасности наших границ; в соответствии с нашим правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, были совершены воздушные удары по террористическим целях на севере Ирака и севере Сирии. В общей сложности 32 террористические цели были успешно уничтожены", – отмечает минобороны Турции.

Военные добавили, что ими были приняты все меры предосторожности, чтобы "не причинить вреда невиновному гражданскому населению".

Как сообщал OBOZ.UA, в Анкаре 23 октября прогремел взрыв у входа на территорию авиакосмической компании TUSAŞ. Также на месте произошла стрельба. В МВД страны сразу заявили, что это теракт. Из-за нападения погибли 5 человек и 22 были ранены.

Двоих нападавших, в том числе женщину, "обезвредили" на месте.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования пострадавшим в результате террористического акта в столице Турции.

"Я глубоко расстроен тем, что такая трагедия произошла сегодня в нашей дружественной Турции, которую я имел честь посетить буквально вчера. Нет оправдания терроризму. Выражаю чувство солидарности нашим турецким друзьям и выражаю соболезнования пострадавшим", – отметил Сибига.

Компания TUSAŞ, на которую было совершено нападение, производит, в частности, беспилотники, служебные вертолеты и модифицирует истребители F-16. Также производят космические спутники.

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