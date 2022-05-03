В Минобороны Молдовы заявили, что не видят подготовки нападения РФ

В Министерстве обороны Молдовы прокомментировали статью The Times о готовности России напасть на Молдову. Там заявили, что на данный момент нет "никаких признаков" присутствия такой угрозы.

Об этом пишет местное издание NewsMaker. В Минобороны добавили, что постоянно оценивают риски для государственной безопасности. В ведомстве пообещали информировать общественность о любых изменениях в ситуации.

"Сейчас нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры", – сказано в сообщении.

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В министерстве также отметили, что с начала полномасштабной войны в Украине, развязанной РФ, все государственные учреждения Молдовы привели в состояние боевой готовности. В стране внимательно следят за ситуацией.

В НАТО тоже заявили, что военных рисков для Молдовы на данный момент нет. Однако провокации с целью дестабилизации ситуации в Приднестровье могут продолжаться.

Напомним: в The Times написали, что в Кремле уже принято решение начать войну против Молдовы. В случае захвата страны Россией риски для Украины возрастут.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что последние действия Кремля в Приднестровье, где российская ФСБ устраивала провокации со взрывами, свидетельствует об отчаянии. Несмотря на все, РФ не имеет возможности попасть в "ПМР" и Молдову.