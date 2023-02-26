В Минобороны Испании увидели угрозу человечеству в новых заявлениях Путина

Российский президент Владимир Путин не намерен заканчивать войну против Украины. Об этом свидетельствуют его последние заявления, в частности, сделанные накануне годовщины вторжения России в Украину.

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Несмотря на то, что российский диктатор уже осознает неизбежность поражения РФ, он продолжает грозить миру и заявляет, что "Россия непобедима", намекая на возможное использование ядерного оружия. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью изданию La Vanguardia.

Она подчеркнула, что путинский план по блицкригу в Украине провалился. Уже больше года РФ несет колоссальные потери и концентрируется на войне не с украинской армией, а с гражданским населением Украины. Сейчас агрессор готовит новый виток эскалации.

"Владимир Путин хотел, чтобы она (война. – Ред.) продолжалась десять дней, и ошибся. В течение года Россия несет колоссальные потери. Все говорит о том, что мы должны стать свидетелями очень кровавой весны. Это не война армии против армии, это война против мирного населения Украины. Они убивают ее (Украину. – Ред.)", – поделилась своим видением министр обороны Испании.

По словам Роблес, Россия, которая кичилась своей военной мощью и современным оружием, на самом деле использует в войне против Украины варварские методы времен Первой мировой. И это приводит к бесчисленным жертвам как среди оккупантов, так и среди мирных украинцев.

"На войне никогда нельзя верить цифрам (по потерям сторон. – Ред.) на сто процентов. Это очень высокие цифры как в отношении российских военных, так и в отношении украинского гражданского населения: тысячи и тысячи. Идет война особой жестокости. Военные эксперты утверждают, что российская армия воюет так, будто все еще находится в Первой мировой войне", – отметила глава испанского оборонного ведомства.

Она высоко оценила усилия украинского народа по сдерживанию агрессора. В то же время, подчеркнула Роблес, последние заявления Путина подтверждают: останавливаться он не собирается. И действия России уже угрожают всему человечеству.

"Украинский народ героический. Он готов сопротивляться. Помощь значительно усилила это сопротивление. Военная помощь западных стран была фундаментальной. Это абсолютно необходимо... Он (Путин. – Ред.) подчеркнул, что не хочет мира. Он прекрасно понимает, что проигрывает эту битву. Их абсолютно угрожающие высказывания о том, что "война не закончится" и что Россия непобедима, показывают, что она представляет опасность для человечества", – подчеркнула министр обороны Испании.

Отвечая на вопрос журналиста о том, возможны ли переговоры с РФ и когда они могут состояться, Роблес резюмировала: в переговорах не заинтересован Кремль. Российский диктатор, а с ним и все российское население не собираются останавливаться.

"Первый, кто должен решить, что он пойдет на переговоры, это Путин, который четко сказал, что будет идти до конца. Мы все хотим прекращения огня, но российский президент ясно дал понять, что хочет продолжать эту войну. Цена – жизнь тысяч украинцев, а также многих россиян, которые вынуждены идти на смерть из-за того, что они не понимают и не поймут, потому что эта война бесчестна и незаконна", – отметила глава оборонного ведомства Испании.

Она подчеркнула: несмотря на то, что пока признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия нет, исключать вероятность ядерного удара России не стоит, ведь там все решения принимает один-единственный человек.

"Мы думаем, что не достигнем этой стадии (начала ядерной войны. – Ред.), потому что это было бы очень драматично для человечества. Но в голове Путина может произойти всякое. У нас нет данных, указывающих на то, что этот шаг будет сделан", – подчеркнула Роблес.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Испания предоставит Украине танки Leopard, системы ПВО. Также Испания продолжает переговоры со Швейцарией по поводу получения Мадридом от последней разрешения на передачу Украине танков Gepard швейцарского производства.

Также в Испании заявили о присоединении к плану Fast Recovery для Украины. Этот план предусматривает максимально быстрое восстановление объектов социальной инфраструктуры, разрушенных в результате полномасштабного российского вторжения, и должен учесть лучшие современные строительные стандарты.