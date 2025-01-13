В Минобороны Германии оправдались, что Шольц не блокирует военную помощь для Украины: что происходит

В правительстве Германии отрицают информацию СМИ о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует выделение нового пакета помощи Украине почти на €3 млрд. Министр обороны стране Борис Писториус сказал, что для выделения средств нужно "политическое решение".

Видео дня

Этот вопрос он прокомментировал в интервью газете Tagesspiegel, которое будет опубликовано в понедельник, 13 января. Глава немецкого оборонного ведомства уточнил, что необходимо дождаться "внутреннее согласование" пакета помощи для Киева в правительстве.

"Никакой блокады нет", – заверил Писториус.

Министр пояснил, что ведомство подготовило для Сил обороны Украины новый пакет помощи, но решение о его передаче должно подтвердить правительство.

По его словам, решение может быть принято быстро: "Как только все вопросы будут прояснены, я жду соответствующего решения".

Отметим, что издание Der Spiegel ранее сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус добиваются до выборов в Бундестаг выделения нового пакета военной помощи Украине на €3 евро. Однако канцлер Олаф Шольц блокирует принятие решения.

По данным журналистов, в пакет вооружения входят три дополнительных зенитных батареи Iris-T, дополнительные управляемые ракеты к комплексам ПВО Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января Борис Писториус по итогам 25-го "Рамштайна" заявил, что Германия передаст Украине 50 дополнительных ракет к системам IRIS-T, которые изначально предназначались для Бундесвера. Также Киев получит 20 БМП Marder и 22 боевых танка Leopard 1А5.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!