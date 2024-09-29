В МИД Швеции назвали главное условие справедливого и продолжительного мира в Украине

В МИД Швеции подчеркнули, что основой мира в Украине должна стать территориальная цельность нашего государства. Именно это является залогом справедливого и продолжительного мира.

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Это, в частности, было подтверждено во время Саммита мира. Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявила министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард, передает "Укринформ".

"Принцип территориальной целостности и суверенитета всех государств должен стать основой всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине. Это было подтверждено во время Саммита мира в Швейцарии в июне, к которому присоединились около 100 национальных делегаций со всех материков", – сказала она.

Стенергард подчеркнула: если России – члену Совета Безопасности ООН – позволят пожинать плоды агрессии, ее "губительное влияние не прекратится в Украине".

"Руководство России продолжит пытаться подчинить другие государства своему правлению", – отметила министр.

Она также заверила, что непоколебимая поддержка Швецией усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Швеции 9 сентября объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 4,6 млрд шведских крон – около €400 млн. Это стало 17-м пакетом военной помощи Стокгольма для Киева.

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