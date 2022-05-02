Подоляк об антисемитском заявлении Лаврова: Москва ищет аргументы для оправдания убийств украинцев

Россия ищет доводы для уничтожения украинцев. Именно этим объясняются антисемитские заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обвинившего евреев во Второй мировой войне и Холокосте.

Де-факто, РФ окончательно превратилась в правопреемника нацистской идеологии. В этом убежден советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинение евреев в WWII и Холокосте – еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии. Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев", - отметил советник главы ОПУ.

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Подоляк из возмутительных циничных заявлений Лаврова и других военных преступников Российской Федерации делает несколько важных выводов. По его мнению, такие заявления свидетельствуют, прежде всего, о том, что Россия неадекватно оценивает мир и свое значение в нем.

Сейчас Россия взяла нацизм на вооружение в качестве государственной идеологии и проводит терроризм и геноцид.

"Россия обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство. Также РФ расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида", - убежден Подоляк.

Напомним, 1 мая Лавров дал интервью итальянскому телеканалу. Отвечая на вопрос журналиста относительно того, какой нацизм может быть в Украине, где у президента есть еврейские корни, глава российского дипломатического ведомства заявил, что "самые ярые антисемиты обычно - это евреи", а у Гитлера, мол, тоже была еврейская кровь.

Такие заявления вызвали волну негодования в мире. Так, Израиль вызвал посла РФ из-за циничного заявления Лаврова.