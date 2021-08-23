82 года назад был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Малоизвестные факты о документе

23 августа 1939 года Советский Союз и нацистская Германия заключили договор о ненападении. Документ получил название пакт Молотова-Риббентропа.

Согласно ему, государства обязались не нападать друг на друга и не вступать в коалиции с другими странами в войне против СССР или Германии.

Помимо основной части министры иностранных дел обеих государств Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп подписали секретный протокол о разделении сфер влияния в Восточной Европе, если там будет происходить "территориально-политические переустройства".

Таким образом Германия претендовала на Литву и западную часть Польши, а СССР – на Латвию, Эстонию и Финляндию. Правда существование этого протокола отрицали до конца 1980-х годов.

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Сам же передел начался всего спустя несколько дней – 1 сентября 1939 года.

Гитлер не хотел спешить с подписанием документа

Причиной тому западные историки считают нежелание воевать на два фронт, потому что после аннексии Судетской области Чехословакии новой целью Адольфа Гитлера была Польша. Именно она должна была стать отправной точкой для противостояния с Великобританией и другими странами Запада.

Обстрел делегации Германии

По словам американского дипломата Чарльза Болена, который был послом США в СССР в 1950-х годах, а до и после Второй мировой войны работал в дипломатической миссии в Москве, решение о подписании пакта было принято внезапно.

Это спровоцировало два малоизвестных случая. Так, для встречи немецкой делегации не удавалось найти нацистский флаг. В итоге решили взять тот, который использовал "Мосфильм" в антифашистских фильмах. К слову самого Риббентропа часто изображали в негативном ключе советские карикатуристы.

Еще один случай произошел по дороге в Москву, когда самолет с немецким министром обстреляли из зенитных установок. Оказалось, что военных не предупредили о специальном рейсе.

На деле документ был подписан 24 августа

Переговоры, начавшиеся еще 23 числа, несколько раз прерывались. Стороны обсуждали с руководством детали договора и секретного протокола, в итоге их подписали около 2 часов ночи 23 августа, однако на документах оставили дату 23 августа.

Сталин поднимал тост за Гитлера

После подписания пакта, состоялся торжественный банкет. Переводчики, которые присутствовали на нем, вспоминали, что встреча Риббентропа и Сталина проходила в дружественной атмосфере. Также руководитель СССР поднимал тост за Гитлера.

"Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера. Поэтому я хочу выпить за его здоровье", – цитирует один из них историк Уильям Ширер в своей книге "Взлет и падение Третьего рейха".

Нюрнбергский трибунал приговорил министра иностранных дел Германии к казни, его повесили 16 октября 1946 года. На момент смерти ему было 53 года.

Судьба Молотова сложилась иначе. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство еще долгие года, а умер в 1986 года в возрасте 96 лет.