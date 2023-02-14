В МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО: ''польская дипломатия очистилась''

В Министерстве иностранных дел Польши не осталось ни одного выпускника Московского института международных отношений (МГИМО). Из дипломатического ведомства уволили всех сотрудников, которые окончили этот ведомственный университет МИД России.

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Об этом в интервью газете Polska Codziennie рассказал министр иностранных дел страны Збигнев Рау. Он уточнил, что польская дипломатия "свободна от российского МГИМО" уже около двух месяцев.

"Московский государственный институт международных отношений был инвестицией в деятельность российского империализма. Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны были служить государственному разуму этой империи", – подчеркнул глава польского МИД.

На уточняющий вопрос журналиста он сказал, что в Польши удалось закрыть очень важный процесс, который является частью декоммунизации в широком понимании. По его словам, все началось с законов о люстрации.

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