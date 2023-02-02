Дали неделю на выезд: Австрия высылает четырех дипломатов РФ из-за подозрений в шпионаже

Министерство иностранных и европейских дел Австрии решило выслать из страны четырех российских дипломатов. Причиной стало подозрение в их шпионской деятельности.

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Диппредставителей страны-агрессора РФ объявили персонами нон-грата. Об этом сообщает издание Kurier со ссылкой на заявление ведомства 2 февраля.

"Двое дипломатов посольства России совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон-грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях", – говорится в документе.

Речь также идет о двух россиянах из Постоянной миссии РФ в Организации Объединенных Наций. Их действия назвали несовместимыми с соглашением о штаб-квартире ООН.

В МИД добавили, что все четверо представителей России должны покинуть территорию Австрии в течение недели, то есть до конца суток 8 февраля.

Российское внешнеполитическое ведомство пока не комментировало это сообщение. Вместе с тем известно, что Австрия выдала визы подсанкционным россиянам для участия в ПАСЕ, которая состоится 23-24 февраля в Вене.

Отметим: 1 февраля президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл в Украину. Он посетил Бучу и встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также передал генераторы и объявил о выделении €5 млн на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры страны.

По итогам встречи украинский лидер призвал австрийский бизнес отказаться от сотрудничества с Россией как страной-агрессором и начать работать с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, служба разведки и безопасности Словении совместно с Национальным бюро расследований обнаружила и арестовала иностранных граждан, занимавшихся шпионажем в пользу России. Они работали под вымышленными именами.

О том, как российская агентура в спецслужбах Украины и других стран Европы попалась с поличным, читайте в материале по ссылке.

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